Более 300 связанных с наркотиками преступлений зафиксировали в Рязани за пять месяцев

По информации правоохранительных органов Рязани, с января по май на территории города было зафиксировано свыше 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что количество несовершеннолетних, которые были привлечены к уголовной ответственности за преступления в данной сфере, сократилось.

Добавляется, что уменьшается и вовлеченность в незаконный оборот наркотиков молодежи.

Кроме того, в Роскомнадзор было направлено 30 обращений на блокировку ресурсов за пропаганду данных средств.