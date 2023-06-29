Более 300 связанных с наркотиками преступлений зафиксировали в Рязани за пять месяцев
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По информации правоохранительных органов Рязани, с января по май на территории города было зафиксировано свыше 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что количество несовершеннолетних, которые были привлечены к уголовной ответственности за преступления в данной сфере, сократилось.
Добавляется, что уменьшается и вовлеченность в незаконный оборот наркотиков молодежи.
Кроме того, в Роскомнадзор было направлено 30 обращений на блокировку ресурсов за пропаганду данных средств.