Более 40 украинских беспилотников сбито российской ПВО за сутки

Свыше 40 украинских дронов сбито отечественной системой ПВО за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что также было ликвидировано почти десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Отмечается, что территориями нашествия дронов стали ДНР, ЛНР, Харьковская и Запорожская области.

Добавляется, что в целом с начала спецоперации российской армией ликвидировано более 520 украинских самолетов, более 8,6 тыс. дронов, свыше 440 зенитных ракетных комплексов, более 13 тыс. танков, а также почти 15 тыс. автомобилей спецтехники.