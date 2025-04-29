Более 50 дронов ВСУ уничтожили силы ПВО над территорией России

Так, с 20:20 до 23:00 мск 28 апреля силы ПВО сбили над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем 51 вражеский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Пять дронов ВСУ ликвидировали над Орловской областью, еще два БПЛА – два над Крымом и три – над Черным морем.

Один дрон был сбит над территорией Белгородской области, еще 40 были уничтожены над Курской областью.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 27 апреля российские силы ПВО за сутки сбили пять украинских БПЛА.