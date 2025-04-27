Российские силы ПВО за сутки сбили пять украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять украинских беспилотников за ночь, сообщило в воскресенье, 27 апреля, Министерство обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, вражеские БПЛА были ликвидированы над Брянской областью с 23:00 по 04:00 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей региона о ракетной опасности в 03:00 мск. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 03:46.

Утром, 27 апреля, оперативный штаб Ивановской области также предупредил о ракетной опасности в регионе. Отмечалось, что система предупреждения атак была приведена в действие.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Силы ПВО находятся в повышенном режиме готовности и ежедневно отражают эти попытки ВСУ.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области сгорел после атаки украинских БПЛА.