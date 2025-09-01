Более 500 человек пострадали от землетрясения в Афганистане

Согласно информации, предоставленной телеканалом NBC, землетрясение в Афганистане привело к гибели свыше 250 человек, а число пострадавших превысило 500. Данные являются предварительными.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 был зарегистрирован в районе горного массива Гиндукуш, расположенного в северо-восточной части страны.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Тихий и Атлантический океаны. Метеорологическая служба США распространила предупреждение об угрозе возникновения цунами в регионе.