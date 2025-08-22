Сейсмологи предупредили об угрозе цунами после землетрясения в проливе Дрейка

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Тихий и Атлантический океаны.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 706 км северо-западнее чилийского города Толуин, а очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км.

Метеорологическая служба США распространила предупреждение об угрозе возникновения цунами в регионе.

Практически одновременно с этим событием сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел в 82 км от Петропавловска-Камчатского.

Время землетрясения — 7:49 по местному времени 21 августа. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами тектоническими процессами или искусственными процессами, например, взрывами, заполнением водохранилищ или обрушением шахт.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли причину цунами на Аляске перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.