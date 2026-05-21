Более 500 карт и побег в Сочи: в Чите накрыли группу, продававшую доступ к чужим счетам

В Чите пресечена деятельность группы, которая обеспечивала посторонним доступ к банковским счетам граждан. Как сообщает «МВД Медиа», возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

По данным ведомства, 20-летний местный житель прошлым летом нашел в мессенджере предложение о работе и начал скупать у третьих лиц банковские карты, привязывая к ним определенные телефонные номера. В схему он вовлек троих знакомых. По указанию куратора они приобретали у граждан карты и через банкоматы подключали к ним абонентские номера, полученные от нанимателя, открывая заказчику доступ к чужим счетам.

При обысках изъято более 500 карт. Организатора задержали в Сочи при попытке покинуть страну. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, полиция устанавливает других причастных.