Более 51 млн рублей штрафов выписали в Нижегородской области за выезд на встречку с начала года

Более 10 тыс. рублей штрафов выписали водителям за выезд на полосу встречного движения в Нижегородской области с начала этого года, общая сумма составила 51,5 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Уточняется, что из общего числа штрафов более 400 были получены жителями региона повторно на аналогичное нарушение, а около 40 человек и вовсе лишены водительских прав за данный проступок.

Отмечается, что почти 130 штрафов водители Нижегородской области получили за движение по спецполосам, которые предназначены для общественного транспорта. Их сумма составила 192 тыс. рублей.

Добавляется, что всего за полгода было выписано более 10,4 тыс. штрафов за нарушения движения по дорожной разметке на сумму почти 51,7 млн рублей.