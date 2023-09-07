Более 56 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья с начала года

Свыше 56,5 тысячи гибких подводок газоснабжения приборов заменили в подмосковных квартирах за восемь месяцев текущего года. Работы проходили под контролем специалистов Госжилинспекции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Более 2,3 тысячи адресов, где заменили гибкие подводки газоснабжения, долгое время были недоступны для проведения планового техобслуживания в связи с недопуском собственниками специалистов, рассказала глава ГЖИ Ольга Федина. Больше всего таких квартир оказалось в Мытищах, Красногорске, Шатуре, Рузе, Электростали и Фрязино.

«Каждая замена подводки — это предупреждение рисков утечки газа и связанных с этим трагических последствий. Оценить безопасность эксплуатации оборудования могут только специалисты <…>. Своевременная замена отслужившего элемента может сохранить жизнь и дом», — подчеркнула Федина.

Она призвала собственников квартир при получении уведомления о предстоящем визите газовых служб всегда предоставлять доступ в жилье таким специалистам.

Глава Госжилинспекции также добавила, что с начала года сформировались округа-лидеры, в которых количество замен гибких подводок газоснабжения превысило тысячу. В топ-20 вошли в том числе Коломна, Мытищи, Люберцы, Домодедово, Подольск, Лобня, Истра и Реутов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов России.