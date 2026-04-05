Более 60 беспилотников уничтожены за вечер над российскими территориями

Средства противовоздушной обороны России в течение нескольких часов отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в промежутке с 15:00 до 22:00 по московскому времени было обнаружено и уничтожено 69 дронов самолетного типа. Все цели были своевременно перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Как уточняется, беспилотники были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской областью, Брянской областью, Курской областью, Воронежской областью, а также над территорией Республики Крым.

В министерстве сообщили, что все аппараты были успешно перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о поврежденном жилом доме в Уфе и 31 сбитом беспилотнике.