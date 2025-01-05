Более 60 украинских БПЛА уничтожили над регионами России

В ночь на 5 января российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 61 украинский беспилотник, летевший над пятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Большая часть дронов, а именно 37 единиц, была сбита в воздушном пространстве Ростовской области. Еще 20 беспилотников уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что жилые дома и автомобили повреждены упавшими обломками БПЛА под Ростовом.