Жилые дома и автомобили повреждены упавшими обломками БПЛА под Ростовом

В результате атаки беспилотников, осуществлённой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 5 января, жилые здания и транспортные средства получили повреждения. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности главы региона, в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооружённым силам Украины, в небе над Ростовской областью.

"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили", – написал Слюсарь.

Сообщается, что информация о повреждениях поступила от жителей четырех жилых зданий. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время специалисты оперативных служб занимаются оценкой размера ущерба.

Ранее сообщалось, что мужчина чудом выжил во время попадания частей украинского беспилотника в дом в Воронеже.