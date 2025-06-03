Более 600 тыс. жителей Запорожской области остались без света в результате атаки БПЛА

В Запорожской области более 600 тыс. жителей остались без электроснабжения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершенной силами вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате инцидента 457 населенных пунктов региона оказались обесточенными.

Глава области отметил, что в ходе атаки на энергетические объекты произошли возгорания. На месте инцидентов работают специалисты МЧС и коммунальные службы.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — уточнил Балицкий.

Губернатор Запорожской области также обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие, доверять лишь проверенным официальным источникам информации и строго соблюдать меры безопасности.

Он подчеркнул, что в регионе полностью задействованы все необходимые силы и ресурсы для быстрого устранения последствий аварии и восстановления электроснабжения.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, прогремевших в небе над Липецкой областью.