В ночь на 3 июня в небе над Липецкой областью прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам местных жителей, первые звуки взрывов были слышны в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка.

Вечером 1 июня украинские дроны атаковали Воронежскую и Липецкую области. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили вражеские БПЛА. Над Липецком и областью прогремели не менее десяти взрывов.

Ранее сообщалось о том, что атаковавшие воинскую часть в Иркутской области БПЛА запускали из фуры. Целью атаки стала воинская часть, расположенная в поселке Средний.