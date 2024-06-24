Более 70 пожарных ликвидируют возгорание в здании НИИ «Платан» во Фрязино

К ликвидации возгорания в здании НИИ «Платан» во Фрязино привлечены семьдесят два специалиста МЧС России. Также задействовано двадцать четыре единицы техники. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на МЧС России.

Ранее в округе начало гореть административное здание института, который расположен в Заводском проезде. Пожару присвоили третий ранг сложности.

По последним данным, пламя охватило несколько этажей — с пятого по восьмой. Из горящего здания спасли одного человека. По предварительной информации, там остаются еще несколько человек.