Более 70 пожаров в частном секторе было ликвидировано в Рязанской области с начала года

Свыше 70 возгораний в частном секторе ликвидировали сотрудники МЧС в Рязанской области с начала этого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Отмечается, что наиболее частой причиной пожаров являются электротехнические причины, которые составляют более половины случаев возгораний.

Добавляется, что также пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности печного оборудования.

Уточняется, что в текущем году при пожарах погибли 13 человек, что меньше почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.