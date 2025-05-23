Более 7,5 млрд руб. выделили на защиту акватории Керченского пролива

Для устранения последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе правительство Российской Федерации предоставило дополнительное финансирование в размере свыше 7,5 млрд руб.

Согласно информации, размещенной на правительственном сайте, эти средства будут переданы Росморречфлоту для создания и монтажа трех специализированных защитных конструкций — коффердамов, которые будут установлены над затонувшими частями танкеров.

Эти сооружения будут выполнять функцию защитных укрытий, что позволит уменьшить вероятность повторных утечек нефтепродуктов в процессе их извлечения из затонувших останков судов.

В официальном сообщении также отмечается, что ранее правительство уже выделило более 1 млрд руб. на проектирование коффердамов и демонтаж некоторых элементов на затонувших фрагментах танкеров.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившими мазут, что привело к разливу топлива. По данным Министерства транспорта РФ, в результате инцидента было повреждено четыре резервуара с нефтепродуктами и в акваторию попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Ранее сообщалось, что мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров около 546 млн руб.