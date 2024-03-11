Более 850 нарушений ПДД зафиксировали в выходные в Рязанской области

Свыше 850 нарушений ПДД за минувшие выходные дни зафиксировали на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что из них более 10 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлены три случая повтором управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что также свыше 10 нарушений было совершено пешеходами, более 20 нарушений правил перевозки детей. Кроме того, шесть водителей управляли транспортным средством без прав.