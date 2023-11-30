Более чем на 23% сократилось количество преступлений на улицах Рязани с начала года
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С января по октябрь текущего года количество преступлений, совершенных на улицах Рязани, уменьшилось боле чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7info.
Добавляется, что также почти на 42% снизилось и число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что также ведется регулярная работа по выявлению нелегальных точек продажи алкоголя. Так, в течение двух лет были закрыты три подобные точки.