Более чем наполовину выросло количество камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год

Свыше 18 тыс. камер подключено к системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в Нижегородской области к концу минувшего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за прошедший год их число выросло более чем на 60%. Треть видеокамер использует искусственный интеллект, технологии компьютерного зрения для повышения эффективности розыскной деятельности и профилактики преступности. Они также помогают муниципалитетам в части управления ЖКХ.

Отмечается, что в систему интегрированы камеры видеонаблюдения важнейших объектов транспортной инфраструктуры, крупных торговых центров и гостиничных комплексов, спортобъектов, парков и скверов, МФЦ и некоторых иных объектов массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что еще 30 тысяч видеокамер подключили к ИИ-проекту «Чистая территория» в Подмосковье.