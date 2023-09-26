Более четырех килограммов наркотических средств изъяли у мужчины в Жуковском

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали в городском округе Жуковский 46-летнего жителя Раменского, подозреваемого в хранении конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что мужчину задержали у одного из домов на улице Луговая. При личном досмотре у злоумышленника обнаружена и изъята спортивная сумка, внутри которой находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, общей массой более четырех килограммов.

Согласно проведенной экспертизе, представленное на исследование содержимое является частями наркотикосодержащего растения — конопли. Со слов задержанного, он собрал дикорастущее растение за территорией одного из СНТ с целью дальнейшего изготовления наркотических средств для личного потребления.

В отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили после нападения алабая на школьника в Дмитрове.