Более двух тысяч человек пострадали из-за землетрясения в Афганистане

Свыше двух тысяч человек являются пострадавшими в результате землетрясения на западе Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что также почти 2,5 тыс. человек погибли в результате стихийного бедствия.

Добавляется, что разрушены около двух тысяч зданий.

Уточняется, что от разрушений пострадали жители около 20 деревень.