Более двух тысяч камер системы «Безопасный регион» установят в Химках в 2023 году

Так, более двух тысяч видеорегистраторов будут непрерывно работать для повышения уровня безопасности на улицах муниципалитета. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Обзор камер, которые подключат к системе «Безопасный регион», будет выходить на места массового скопления людей, а также на детских площадки, школы, сады, объекты культуры и спорта. Записи с камер будут храниться не менее месяца.

«В наших планах — полное покрытие города видеонаблюдением», — заявил глава Химок.

Напомним, что система, которую собираются повсеместно использовать в городском округе Химки, разработана по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А в ходе ежегодного обращения к жителям глава региона подчеркнул, что безопасность населения — одно из приоритетных направлений работы Правительства.