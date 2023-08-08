Более двух тысяч камер системы «Безопасный регион» установят в Химках в 2023 году
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В 2023 году на территории городского округа Химки разместят камеры системы «Безопасный регион».
Так, более двух тысяч видеорегистраторов будут непрерывно работать для повышения уровня безопасности на улицах муниципалитета. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.
Обзор камер, которые подключат к системе «Безопасный регион», будет выходить на места массового скопления людей, а также на детских площадки, школы, сады, объекты культуры и спорта. Записи с камер будут храниться не менее месяца.
«В наших планах — полное покрытие города видеонаблюдением», — заявил глава Химок.
Напомним, что система, которую собираются повсеместно использовать в городском округе Химки, разработана по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А в ходе ежегодного обращения к жителям глава региона подчеркнул, что безопасность населения — одно из приоритетных направлений работы Правительства.
«Я хочу поблагодарить весь правоохранительный блок, потому что и безопасность, и видеонаблюдение, раскрываемость преступлений — это очень важные мероприятия, в которых мы тоже участвуем», — отметил губернатор.