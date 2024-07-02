Более двухсот аварий с участием мотоциклистов произошло в Подмосковье с начала года

Двести двадцать девять аварий с участием мотоциклистов зарегистрировали в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жертвами этих ДТП стали двадцать три человека. Двести пятьдесят один человек получил травмы.

Около 50% аварий были зарегистрированы в прошлом месяце, отметили в министерстве.

Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения мотоциклистами дистанции, превышения скорости и невнимательности. Большая часть ДТП приходится на выходные и понедельник, на период с шести часов вечера до полуночи.

Мотоциклистов призвали к осторожности на дорогах, соблюдению ПДД и обязательному использованию экипировки и шлемов.