Более гектара дикорастущей конопли уничтожили в Ленинском округе

Сотрудники полиции совместно с участковыми обнаружили в Ленинском городском округе участок с дикорастущим каннабисом, площадью около одного гектара, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что изъятые там образцы растения были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотикосодержащее растение — конопля Общее количество уничтоженных растений составило более ста пятидесяти кустов весом порядка двадцати пяти килограммов.

Ранее стало известно, что дело о гибели полицейских в ДТП в Подмосковье поставлено на контроль в центральном аппарате СК.