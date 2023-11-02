Более пяти килограммов марихуаны изъяли у мужчины в Чехове
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Сотрудники полиции изъяли у мужчины в Чехове более пяти килограммов марихуаны, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью. На злоумышленника завели уголовное дело.
По данным ведомства, уроженец одной из республик Закавказья в возрасте 43 лет оборудовал на участке в деревне Плужково плантацию и парник для выращивания конопли.
На участке были обнаружены 83 куста указанного растения, а также свыше пяти килограммов марихуаны. Кроме того, полицейские изъяли весы, упаковку для фасовки и сбыта наркотиков, тепловые лампы и другое оборудование.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей.