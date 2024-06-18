Более пяти тысяч правонарушений в сфере миграции пресекли в Подмосковье в начале июня

В регионе в начале месяца в рамках первого этапа операции «Нелегал – 2024» было пресечено свыше пяти тысяч правонарушений в сфере миграции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Также за нарушение режима пребывания в стране составили более 3,2 тысячи административных протоколов, за нелегальное осуществление трудовой деятельности — восемь сотен протоколов. Кроме того, было принято более полутора тысяч судебных решений о выдворении иностранцев за пределы РФ.

За незаконное привлечение мигрантов к работе завели полтысячи административных дел в отношении работодателей.

В целом за нарушения в сфере миграции были выписаны штрафы на девятнадцать с половиной миллионов рублей.