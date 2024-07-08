Более пятидесяти гектаров самозахватов выявила лесная охрана в Подмосковье в этом году

В ходе патрулирования земель лесного фонда лесная охрана Комитета лесного хозяйства с начала этого года выявила более пятисот пятидесяти фактов самовольного занятия и использования лесных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в отношении нарушителей составлено 435 протоколов об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений лесного законодательства, а в случае их неисполнения материалы переданы в отделы полиции и суды.

Примечательно, что наибольшая площадь самовольно занятых лесных участков в Московском учебно-опытном (25,4 га), Дмитровском (6,6 га), Истринском (6,2 га), Ногинском (3,9 га) и Волоколамском (3,5 га) лесничествах.

Предупреждаем, что самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, совершение которого, согласно ст. 7.9 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 100 000 рублей; на юридических лиц — до 300 000 рублей.