Более сорока тысяч беженцев уже выехали из Нагорного Карабаха
Фото: [Григорий Печорин/РИА Новости]
Только Армения по состоянию на сегодняшнее утро приняла на своей территории более 42 тысяч человек.
Сегодня состоялся брифинг для журналистов, на котором армянские власти озвучили цифры вынужденных беженцев из НКР, которые предпочли выехать на территорию Армении.
«По состоянию на 08:00 число депортированных из Нагорного Карабаха, пересекших границу, составило 42,5 тыс. человек», - заявила Назели Багдасарян, пресс-секретарь армянского премьер-министра.