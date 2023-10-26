Более сорока животных погибло из-за пожара в саратовском зоопарке

В городском зоопарке Саратова вспыхнул один из павильонов, где содержались экзотические звери.

ЧП произошло сегодня рано утром. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 06.44 часов по местному времени. Об этом сообщил Юрий Юрин, глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в региональном правительстве. Огнеборцы быстро потушили пожар, но он успел стать причиной гибели десятков зверей.

«Погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы», - перечислил он в своем микроблоге.

Всего, по утверждению Юрина, погибло более сорока животных.