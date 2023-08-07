Более ста человек заблудились в лесах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе в лесах Подмосковья заблудились сто двенадцать человек, сообщили в Комлесхозе региона. Все они обратились за помощью в Службу «112».

По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, большинство заблудившихся – девяносто человек – потерялись в чаще в будние дни.

«К счастью, все вернулись домой к своим родным и близким», - отметил Филимонов.

Он уточнил, что сигналы о помощи поступали из всех подмосковных лесничеств. Больше всего потерявшихся было в Волоколамском (13 человек), Ногинском (12 человек), Клинском (11 человек) и Дмитровском (11 человек) лесничествах.

В основном в лесах терялись пенсионеры с различными заболеваниями. К примеру, в Волоколамском лесничестве заблудилась 76-летняя женщина с потерей слуха, в Шатурском – жительница в возрасте 62 лет с сахарным диабетом.