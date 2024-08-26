Более ста килограммов наркотиков изъяли у двух мужчин полицейские в Наро-Фоминском округе

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Наро-Фоминском городском округе задержали двух ранее судимых уроженцев Архангельской области, подозреваемых в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, при досмотре автомобиля вблизи лесополосы в деревне Бавыкино полицейские обнаружили и изъяли 8 брикетов с веществом в виде порошка и комков.Также в ходе личного досмотра одного из правонарушителей оперативники изъяли мобильный телефон с фотографиями координат тайников-закладок, которые находились недалеко от места задержания.

В результате осмотра места происшествия обнаружено еще тридцать шесть брикетов с аналогичным содержимым. Всего в результате мероприятия полицейские изъяли почти сорок пять брикетов весом более ста килограммов.

В отношении задержанных следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. Наро-Фоминским городским судом фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали иностранца, обманувшего пенсионерку на 100 тысяч рублей.