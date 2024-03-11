Более ста пьяных водителей выявили на дорогах Подмосковья в выходные
Фото: [Фото: Госавтоинспекция МО]
Более ста пьяных водителей выявили на дорогах Подмосковья в праздничные выходные. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Проверки проводили сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья во всех муниципалитетах региона. За указанный период было составлено 246 дел: 121 водитель был пьян (в том числе 14 человек были задержаны по статье 264.1 УК РФ), еще 125 отказались проходить медосвидетельствование.
За все время проверок на выходных к административной ответственности также были привлечены 95 человек, которые управляли транспортными средствами без водительских прав.
О любых нарушениях ПДД можно сообщить на «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.