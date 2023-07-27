Более тонны осетровых изъяли из нелегального рыбного цеха в Ленинском округе

Полицейские выявили незаконный оборот краснокнижных рыб в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа» .

Деятельность нелегального цеха в рабочем поселке Ленинского округа пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УМВД РФ по Ленинскому округу, а также пограничники ФСБ.

Правоохранители изъяли более тонны тушек и фрагментов рыб семейства осетровых, упаковочный материал, этикетки и ряд документов, в том числе бухгалтерские записи. Также на территории подпольного предприятия был обнаружен автомобиль с тайником для скрытой перевозки, где находилось еще свыше 140 тушек рыб. Уточняется, что данная машина прибыла в Подмосковье из Ставропольского края.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание всех причастных к деятельности данного цеха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Образцы краснокнижных рыб передали специалистам Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Ранее сообщалось, что в Московской области пресекли нелегальное производство табачной продукции.