Более трех килограммов наркотиков нашли у закладчика в Ленинском округе

Более трех килограммов наркотиков было найдено у закладчика в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции задержали недалеко от леса в Дрожжино местного жителя в возрасте 34 лет. В ходе досмотра у него обнаружили два пакета с наркотическим веществом — мефедроном.

Также была осмотрена квартира мужчины в Боброво. В помещении нашли электронные весы, несколько десятков зиплок-пакетов и четыре свертка, в которых находился наркотик МДМА. Общая масса изъятых наркотиков превысила три килограмма.

Задержанный рассказал, что занимается закладкой наркотиков в тайники на территории столичного региона. Мужчина действовал в соответствии с действиями куратора.

На злоумышленника завели уголовное дело, в настоящее время он находится под стражей.