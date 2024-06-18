Более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

За прошлую неделю с подмосковных улиц было перемещено свыше 3,2 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в Ленинском городском округе, их число составило триста тридцать пять автомобилей.

В ведомстве уточнили, если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории МО: 112 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.