Более трехсот «опасных троп» ликвидировали на железнодорожных станциях Подмосковья в 2023 году

Триста пятьдесят семь «опасных троп» ликвидировали на железнодорожных станциях Подмосковья с начала этого года, сообщили в региональном парламенте.

Снижению травматизма на железной дороге в Подмосковье уделяют особое внимание. В этом году на территориях станций установили 242 информационных щита, три десятка искусственных ограждений «Змейка» и 4,3 километра ограждений, а также оборудовали 116 камер фотовидеофиксации и видеонаблюдения.

В этом году в Подмосковье запустили третий и четвертый диаметры. Сегодня ими пользуются порядка 650 тысяч пассажиров в день. На этих линиях обновили 47 поездов.

Также в регионе строят надземные крытые пешеходные переходы с лифтами с широкими проходами. С конца 2022 года они появились в семи муниципалитетах. В ноябре этого года были заключены контракты на строительство объектов еще в трех округах.