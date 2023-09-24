Более тысячи человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Армения в своем аккаунте в одной и соцсетей.

Уточняется, что из почти 800 зарегистрировавшихся более 400 человек выбрали дальнейшее место жительства самостоятельно, а более 350 – в предложенные правительством.

Напомним, что во вторник с целью восстановления конституционного строя армией Азербайджана начата в Нагорном Карабахе военная операция. В пятницу вооруженные формирования Карабаха стали сдавать оружие под контролем отечественных миротворцев.