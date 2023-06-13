Более восьмидесяти человек попали в Херсонской области в больницы после прорыва Каховской ГЭС
Фото: [© Таисия Воронцова/РИА Новости]
Разрушение плотины сопровождалось масштабным наводнением, в результате этого жертвами водной стихии стали десятки людей.
В медицинские учреждения региона поступили с различными травмами 86 местных жителей. Почти всех их пришлось госпитализировать. Только два человека после того, как им оказали первую помощь, были отпущены на амбулаторное лечение. Всех остальных пришлось оставить под наблюдением врачей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя медицинской службы этой области.
«По последним данным, пострадали 86 человек, из них 84 госпитализированы», - заявил журналистам информированный источник.