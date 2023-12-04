Болгарию ждет разгром, если она, подталкиваемая Вашингтоном, вступит в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.

Он считает, что армия России в настоящее время является самой боеспособной в мире, так как хорошо обучена и оснащена, а российские солдаты обладают большим боевым опытом. Вооруженные силы ни одной из стран НАТО не могут этим похвастаться.

Экс-разведчик отметил, что большое значение имеет победный опыт.

«Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?» – поинтересовался Риттер у интервьюера.

Он призвал Болгарию вести самостоятельную политику и выйти из-под влияния США. По мнению Риттера, западные санкции мешают Софии наладить взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Москвой.