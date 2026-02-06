Больничный морг как склад запчастей: полиция Петербурга опубликовала доказательства

Полиция Санкт-Петербурга обнародовала эксклюзивные кадры оперативных мероприятий по резонансному уголовному делу о незаконном обороте биоматериалов. Видео с обысков опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На записи зафиксирован ход следственных действий, в ходе которых были обнаружены и изъяты части человеческих тел. Эти улицы стали вещественным доказательством в расследовании деятельности преступной группы, в которую, по данным следствия, входили сотрудник городской больницы и предприниматель.

Схема «больничного бизнеса»

Следствие считает, что заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы вступил в преступный сговор с учредителем коммерческой фирмы. Медик за ежемесячное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей предоставлял своему сообщнику невостребованные трупы из морга. Бизнесмен, в свою очередь, изымал из тел внутренние органы и костные ткани.

Куда исчезли органы?

Изъятые биоматериалы, как полагают оперативники, затем передавались коммерческим структурам. Они использовались в качестве опытных образцов в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии. Также одна из версий связана с обучением: фигуранты могли поставлять материалы для курсов танатопрактиков — специалистов по подготовке тел к похоронам.

Участники схемы и обвинения

Фигурантами уголовного дела стали:

· Заведующий отделением больницы. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. · Учредитель ООО «Анабиос». Его обвиняют в даче взятки и подстрекательстве.

Согласно данным системы СПАРК, доход этой компании за 2024 год составил почти 6 миллионов рублей. Учредителями фирмы являются Станислав Маслов и Елена Кондрашкина (по 50% долей). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.