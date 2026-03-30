Большая вода в Рязанской области: затоплены мосты и дороги в четырех округах

В Рязанской области весна взяла свое, и половодье продолжает диктовать свои правила. Только за 29 марта большая вода отрезала сразу несколько населенных пунктов в четырех округах, заставив местных жителей искать объездные пути и вспоминать, что такое настоящая стихия. Об этом сообщает издание 7info.

Ситуация разворачивается по всей карте. В Касимовском округе река Ташенка затопила 25 метров дороги у деревни Колубердеево — чтобы объехать этот водный барьер, местным приходится делать крюк в пять километров по грунтовке через соседние деревни. В Спасском округе разлившаяся Истья скрыла под собой низководный мост у сел Острая Лука и Ерофеевская Слобода: вода поднялась над полотном на 40 сантиметров. В Путятинском округе река Пара буквально разделила Береговое и Летники — мост между ними ушел под воду, и теперь, чтобы попасть из одного села в другое, приходится накручивать километры по трассам Ряжск — Касимов и М-5. Там на всякий случай дежурят пожарные, а за здоровьем жителей следит Шиловский межмуниципальный медицинский центр. В Кораблинском округе река Мостья добавила хлопот, подтопив мост у Пустотино на 30 сантиметров.

С точки зрения бытового комфорта, конечно, это серьезные неудобства: привычные маршруты перекрыты, дорога из пункта А в пункт Б превращается в квест. Но есть и важный нюанс, который спасатели подчеркивают отдельно. Несмотря на подтопления, нигде не нарушено жизнеобеспечение населения. Люди не отрезаны от света, тепла и связи, а пожарная безопасность на подтопленных территориях организована в штатном режиме.

Таким образом, паводок в Рязанской области набирает силу, но ситуация находится под контролем. Вода ушла не в плюс к проблемам, а в логистические издержки. Мосты затоплены, объезды проложены, экстренные службы на местах. Теперь главное — дождаться, когда реки вернутся в свои берега, а пока местные жители уже знают, как объехать половодье, даже если путь стал длиннее.

