Больше ста палестинцев погибло в лагере Джабалия по итогам обстрела израильской армией

Этот лагерь, находящийся на севере сектора Газа, неоднократно попадал под удар.

О количестве жертв в Джабалии сообщил Мунир Аль-Барш, генеральный директор министерства здравоохранения в данном анклаве.

«Более 100 человек погибли в Джабалии и 20 ранены», - указал он во время выступления на телеканале Al-Jazeera.

В то же время порядка сотни беженцев до сих пор находятся под завалами, поэтому точное количество погибших пока неизвестно.