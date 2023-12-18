Больше ста палестинцев погибло в лагере Джабалия по итогам обстрела израильской армией
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Этот лагерь, находящийся на севере сектора Газа, неоднократно попадал под удар.
О количестве жертв в Джабалии сообщил Мунир Аль-Барш, генеральный директор министерства здравоохранения в данном анклаве.
«Более 100 человек погибли в Джабалии и 20 ранены», - указал он во время выступления на телеканале Al-Jazeera.
В то же время порядка сотни беженцев до сих пор находятся под завалами, поэтому точное количество погибших пока неизвестно.