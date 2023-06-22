Больше тридцати человек погибло в Китае при взрыве в ресторане

Там взорвался баллон со сжиженным газом. От этого пострадало 38 посетителей и работников заведения.

Инцидент произошел в городском округе Инчуань, который находится в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны. Там вчера вечером в одном из ресторанов произошел взрыв. 31 человек погиб на месте либо умер позже в результате полученных ранений. Еще семь человек находятся в больнице.

Об этом рассказало китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей. Один из раненых находится в критическом состоянии, поэтому есть вероятность, что число жертв еще увеличится.