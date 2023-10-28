Большегрузный автомобиль столкнулся с такси на МКАД и заблокировал движение

Происшествие случилось на 41-м километре автодороги. После аварии из фуры рассыпался груз, который не давал проехать другим участникам движения.

ЧП произошло поблизости от развязки, которая выводит на Профсоюзную улицу. Там грузовой автомобиль столкнулся с такси, после чего вильнул, изменил направление движения и врезался в разделительное ограждение. После удара об отбойник фура почти перевернулась, и из нее на дорогу высыпался перевозимый груз. Сообщение об этом появилось в микроблоге департамента транспорта столицы.

После этого движение на данном километре Московской кольцевой автомобильной дороги было сильно затруднено. Представители дептранса рекомендовали всем автолюбителям объезжать проблемный участок альтернативными путями.