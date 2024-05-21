Большой удав вылез из унитаза жительницы столицы
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Большой удав вылез из унитаза столичной жительницы, однако такой инцидент происходит не впервые. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что белая рептилия поставила на уши дом на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир зашла в туалет и заметила, как нечто извивается под слоем монтажной пены, но особого значения этому не придала. Через несколько минут она увидела выползающего прямо из унитаза удава.
Отмечается, что жительница квартиры захлопнула дверь и вызывала спасателей. Выяснилось, что пару лет назад рептилия уже уползала от хозяев, внезапно объявившись посреди лестничной клетки. В этот раз змея длиной в несколько метров заползла в унитаз, упала вниз и пробралась в соседний стояк.