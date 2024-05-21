Большой удав вылез из унитаза жительницы столицы

Большой удав вылез из унитаза столичной жительницы, однако такой инцидент происходит не впервые. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что белая рептилия поставила на уши дом на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир зашла в туалет и заметила, как нечто извивается под слоем монтажной пены, но особого значения этому не придала. Через несколько минут она увидела выползающего прямо из унитаза удава.

Отмечается, что жительница квартиры захлопнула дверь и вызывала спасателей. Выяснилось, что пару лет назад рептилия уже уползала от хозяев, внезапно объявившись посреди лестничной клетки. В этот раз змея длиной в несколько метров заползла в унитаз, упала вниз и пробралась в соседний стояк.