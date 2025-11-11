Борьба с беспилотниками: россиянам после возвращения из-за границы блокируют интернет

Российские операторы связи начали вводить временные ограничения для абонентов, возвращающихся из зарубежных поездок. По прилете на родину у некоторых граждан сим-карты блокируются на 24 часа, лишая их доступа к мобильному интернету. Эта мера, как поясняется, является частью системы противодействия использованию сотовых сетей для управления беспилотниками. С технической стороны возникает резонный вопрос: каким образом абонент сможет перейти по ссылке от оператора для прохождения идентификации, если его мобильный интернет уже отключен. Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий также указывает на потенциальную уязвимость данного подхода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, злоумышленники могут заранее ввезти дроны на территорию страны и активировать их лишь спустя сутки после возвращения, когда период так называемого «охлаждения» уже завершится.

Эксперт пояснил, что эффективность нововведения напрямую зависит от способа управления беспилотником. Оно может быть полезным против массовых атак, где дроны управляются именно через сим-карты, а не через другие каналы связи. Однако против сложных, заранее спланированных операций, эта мера, по мнению специалиста, скорее всего, окажется не столь действенной. Таким образом, временная блокировка является дополнительным, но не универсальным инструментом в комплексе защитных мер.

Ранее Минцифры рассказало, как восстановить мобильный интернет после поездки за границу.