«Доступ закрыт»: Минцифры рассказало как восстановить мобильный интернет после поездки за границу

Россиянам, у которых перестал работать мобильный интернет и смс после возвращения из-за границы, не нужно ждать сутки. Восстановить связь можно моментально через специальную онлайн-ссылку. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство цифрового развития объяснило механизм возврата доступа к мобильной сети для россиян, прилетевших из-за рубежа. Инициатива связана с тестируемым операторами «периодом охлаждения» — временной блокировкой сим-карт для борьбы с дронами. Ранее сообщалось о суточном отключении услуг, но выяснилось, что ждать целый день не придется.

Ведомство уточнило, что восстановить работу интернета и смс можно практически мгновенно. Для этого оператор присылает абоненту специальную ссылку. Перейдя по ней, пользователь должен авторизоваться, решив стандартную капчу. После этого ограничения снимаются автоматически. Также предусмотрен альтернативный способ — звонок в службу поддержки. Сотрудник колл-центра снимет блокировку после идентификации клиента по телефону. Новая мера направлена на усложнение использования сотовых модулей в боевых беспилотниках, при этом минимизируя неудобства для обычных путешественников.

Ранее стало известно, сколько наличных безопасно держать при себе и дома в случае сбоев.