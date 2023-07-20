Боррель предложил существенно увеличить помощь Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил существенно расширить программу подготовки украинских военных, сообщает DPA со ссылкой на документ, который Боррель подготовил к встрече глав МИД Евросоюза.

По данным агентства, 25 тысяч украинцев уже прошли подготовку в европейских военных лагерях. Боррель предлагает поставить новые количественные и качественные цели.

Европейские военные инструкторы в скором времени могут оказаться на Украине и готовить солдат ВСУ непосредственно на месте.

Кроме того, Боррель призвал страны ЕС выделить дополнительные миллиарды на закупку вооружения и боеприпасов для украинской армии.