Борщевик уничтожили в лесах Подмосковья на площади около 250 гектаров

На землях лесного фонда Подмосковья продолжается второй этап работ по борьбе с борщевиком. За месяц опасное растение скосили на площади порядка 250 гектаров.

Таким образом, план выполнен более чем на треть, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сейчас работы продолжаются в пятнадцати лесничествах, в четырех они полностью завершены: Луховицком, Шатурском, Талдомском и Орехово-Зуевском.

Филимонов подчеркнул, что в защитных лесах запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется механический метод. Окашивание не позволяет борщевику сбрасывать семена и захватывать новые площади.

В областном Комлесхозе напомнили, что о новых фактах произрастания борщевика жители региона могут сообщить по заявке в лесничество или через портал «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье борется с борщевиком.