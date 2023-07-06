Борщевик уничтожили в лесах Подмосковья на площади около 250 гектаров
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На землях лесного фонда Подмосковья продолжается второй этап работ по борьбе с борщевиком. За месяц опасное растение скосили на площади порядка 250 гектаров.
Таким образом, план выполнен более чем на треть, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сейчас работы продолжаются в пятнадцати лесничествах, в четырех они полностью завершены: Луховицком, Шатурском, Талдомском и Орехово-Зуевском.
Филимонов подчеркнул, что в защитных лесах запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется механический метод. Окашивание не позволяет борщевику сбрасывать семена и захватывать новые площади.
В областном Комлесхозе напомнили, что о новых фактах произрастания борщевика жители региона могут сообщить по заявке в лесничество или через портал «Добродел».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье борется с борщевиком.